GdS – Possibile test in Coppa Italia per il ritorno dei tifosi allo stadio

La pandemia ha tolto al calcio la presenza dei tifosi, gli stadi da circa un anno sono vuoti e solo per un breve periodo i tifosi hanno avuto la possibilità di accedervi.

Dopo dei mesi difficilissimi si torna a discutere sulla riapertura degli impianti,almeno solo per parte. Nel Regno Unito, in cui è appena terminato il lockdown, il governo crede di poterlo permettere a partire dal 17 maggio, data che he corrisponde all’ultima giornata di Premier League. L’ingresso sarà concesso a un massimo di 10 mila tifosi per tutti gli impianti con una capienza di almeno 40 mila spettatori.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche in Italia sarebbe possibile e spunta persino una data precisa. Il 19 maggio, giorno della finale di Coppa Italia. Si tratterebbe di un test, in entrambi i paesi, in vista dell’Europeo che si svolgerà quest’estate sia a Roma che a Londra. L’obiettivo è avere almeno il 25%/30% dell’intera capienza allo stadio Olimpico e il 90% a Wembley, percentuale altissima che sarà permessa solo se la vaccinazione di massa inglese si potrà concludere in tempo.