Gattuso: “Le critiche sono giuste, ma i ragazzi vanno lasciati tranquilli”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada, Gennaro Gattuso ha parlato dell’andamento e degli scenari per la stagione degli azzurri. Ecco le sue parole:

“Le critiche in questo periodo sono meritate perchè stiamo facendo male, la maggior parte della responsabilità è mia ed è giusto che io venga massacrato. Ma i ragazzi vanno lasciati tranquilli, domani dobbiamo entrare in campo per vincere, ci proveremo nonostante le assenze. I ragazzi della Primavera? Se non sono pronti, è meglio evitare di far fare loro qualche figuraccia”.