Il Napoli giovedì cercherà di rimontare le 0-2 dell’andata contro il Granada e di approdare agli ottavi di finale di Europa League. Il match, in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18.55, non sarà trasmesso in chiaro su Tv8. Infatti, la partita sarà visibile su Sky Sport, più precisamente su Sky Sport Uno. Inoltre sarà possibile seguire la diretta testuale della gara sul nostro sito MondoNapoli.it.