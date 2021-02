Dalla Bona: “Non conosco il motivo sul perchè non mi abbiano fatto più giocare. Vi spiego il rapporto con Reja”

Samuele Dalla Bona, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb parlando della sua esperienza al Napoli e sul rapporto con Reja.

Ecco quanto dichiarato: “Napoli? A pensare che ero persino sceso in B per giocare col Napoli. L’avventura era iniziata nel migliore dei modi, poi magari anche per colpa mia non è andata come doveva andare. Si diceva che non avevo un bel rapporto con Reja, ma non è vero. Io ho sempre avuto rispetto nei suoi confronti e non so chi abbia messo in giro queste voci”.