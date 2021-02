CdS – Mertens verso una maglia da titolare contro il Granada: l’alternativa al belga

Dries Mertens dopo aver completato il ciclo di terapie in Belgio, è pronto per tornare a giocare titolare contro il Granada. Il calciatore belga è in ottime condizioni e nonostante il lungo stop può partire dal primo minuto.

Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “E’ palese che Dries non possa avere novanta minuti nella gambe, considerando che l’ultima in cui ha giocato novanta minuti risale al 13 dicembre contro la Sampdoria. Le sensazioni percepite nella giornata di ieri sono positive. L’attaccante belga è in ottime condizioni tanto da potersi aggiudicare una maglia da titolare. L’alternativa? Politano falso nueve con Elmas a destra e Insigne a sinistra”.