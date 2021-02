Gattuso via da Napoli? Ipotesi non ancora tramontata. La squadra deve necessariamente invertire la rotta al volo, già domani con il Granada, e soprattutto rialzare la testa dopo le prestazioni estremamente deludenti con l’ Atalanta e proprio in Andalusia, altrimenti in caso di tracollo il presidente anticiperà il divorzio con Rino.

Un divorzio comunque difficilmente evitabile: da queste parti tira aria di rifondazione. Rifondazione totale, in panchina e dietro le scrivanie: un po’ di idee qua e là, italiane e straniere, e poi di colpo l’ emozione di un revival che fungerebbe anche da antidepressivo per un popolo (di tifosi) degradato ai toni del grigio direttamente dall’ azzurro: Sarri, ancora lui, ma soltanto per il futuro più remoto.

Fonte: Corriere dello Sport