CdM – La maledizione degli attaccanti, col Granada sesto centravanti della stagione

La maledizione del centravanti sembra aver colpito il Napoli. Gattuso è pronto a cambiare per la sesta volta il calciatore impiegato in quel ruolo.

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, evidenzia l’emergenza in casa Napoli: “Osimhen, Mertens, Lozano, Petagna, Llorente e Politano, il Napoli afflitto dalla grande emergenza per la gara contro il Granada è pronto ad affidarsi al suo sesto centravanti della stagione. Sembra un paradosso per una squadra che fino al mese di Gennaio ha avuto cinque punte centrali, c’era anche Milik prima della cessione al Marsiglia”.