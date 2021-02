Nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio Crc, ha parlato a proposito del momento negativo del Napoli l’ex-direttore sportivo degli azzurri Luigi Pavarese:

”Gattuso non merita l’esonero, non va accusato di tutti i problemi del Napoli. Il Napoli che conosco si è visto solamente 10 giorni fa contro la Juventus. Per rialzare la china serve che giochino tutte le gare con la stessa concentrazione di quella”.