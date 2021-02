UFFICIALE – Torino, scoppia un focolaio nello spogliatoio: svelati i nomi dei contagiati

Arrivano ulteriori novità sul caso Torino. C’è un focolaio nel club granata e non solo Belotti positivo. Ora secondo Repubblica i giocatori positivi al Covid nel Toro sono saliti a sette, quattro nuovi di oggi dopo Linetty, Murru e Buongiorno. Oltre a Belotti, sono fatti i nomi di Singo, Bremer e Baselli. È contagiato anche il medico sociale Daniele Mozzone. Si attendono anche i nuovi tamponi, per vedere se saranno confermate tutte le positività o se ne arriveranno altre.

Oggi su indicazione dell’Asl è stato annullato l’allenamento e la squadra è stata messa in isolamento domiciliare, i giocatori dovranno restare in isolamento sette giorni. Secondo Repubblica si va quindi verso il rinvio di Torino-Sassuolo (la Asl era già orientata verso questa ipotesi) e anche la partita con la Lazio nel turno infrasettimanale è al momento in dubbio. Da un lato si attendono le novità sui tamponi, dall’altro si seguono gli sviluppi su Torino-Sassuolo e il possibile rinvio. Seguiranno aggiornamenti su entrambi i fronti.