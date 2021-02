Tuttosport-Napoli Granada. Le probabili formazioni

Il Napol si gioca il suo futuro nella sfida contro il Granada, ci arriverà non nelle migliori condizioni ma proverà una rimonta che come scrive ”Tuttosport” è ampiamente alla portata dei partenopei.

Il quotidiano sportivo torinese ricorda che ad incidere ci sarà anche la stanchezza dovuta alle troppe gare disputate in questi ultimi due mesi dagli azzurri,ben 15 in soli 49 giorni. Di Lorenzo sarà titolare per la decima partita di fila, Mario Rui per la settima consecutiva. Centrali saranno Koulibaly,che dunque torna dal primo minuto, e Amir Rrahmani. Scelte obbligate a centrocampo dove agiranno Fabian Ruiz, Zielinski e Bakayoko oltre che in attacco in cui uno tra Insigne,Elmas e Politano agirà da attaccante.