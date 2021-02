Torino, i calciatori positivi salgono a sei: gara con il Sassuolo a rischio

Stando a quanto riportato da La Repubblica, i giocatori positivi al Covid-19 del Torino sarebbero sei. Oltre ai tre già noti (Murru, Linetty e Buongiorno), la cui positività è stata riscontrata settimana scorsa, se ne sarebbero aggiunti altre tre, tra i quali potrebbe esserci anche il capitano Andrea Belotti. Anche altri membri dello staff dovrebbero essere risultati positivi e i calciatori sono stati messi in isolamento docimiliare dopo l’annullamento dell’allenamento odierno. In attesa dei nuovi tamponi, la partita dei granata contro il Sassuolo del prossimo turno, in programma venerdì sera, potrebbe essere rinviata.