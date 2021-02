Miguel Reina, padre dell’ex portiere azzurro Pepe, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della squadra azzurra.

“Napoli-Granada? Gli azzurri la possono ribaltare ma non mi aspettavo quel risultato all’andata. Il Granada corre molto e ti mette in difficoltà ma non mi aspettavo un Napoli così deludente. Come leader ora c’è Insigne, altre figure come lui farebbero bene. Esperienza di Pepe? Resteremo tutti per sempre molto legati alla città”.