Nuovi retroscena sulla morte di Maradona: problemi di alcool e assunzione di pasticche

Il Mattino nell’edizione odierna riporta altri retroscena sulla morte di Maradona, che nello scorso novembre ha sconvolto il mondo intero.

Il fuoriclasse argentino – si legge – era in condizioni disastrose, assumeva dieci pasticche ansiolitiche e beveva trenta birre al giorno. I medici della clinica ”La Ipensa” a La Plata, prima ad essere contattata, rifiutò di operarlo per un’edema subdurale alla testa spiegando come non ce ne fosse l’effettiva necessità. Si trasferì nella clinica ”Olivos” e il suo neurochirurgo di fiducia Luque, finito recentemente nella bufera per alcune chat spuntate fuori dopo la scomparsa di Diego, avrebbe dichiarato di averlo operato personalmente. Una dichiarazione che, grazie alle ultime testimonianze, risulterebbe falsa in quanto il Pibe de Oro in realtà fu operato dal dottor Rubino.