Il Mattino: “Mertens, le ultime sulla data del ritorno in campo”

Mertens è tornato ieri dal Belgio dove è stato nelle scorse settimane per sottoporsi alle cure specializzate e rivolte alla guarigione della caviglia infortunata a dicembre contro l’ Inter. Mertens era tornato in campo anche lui a Verona lo scorso 24 gennaio, ma dopo il colpo ricevuto in Supercoppa contro la Juventus era stato nuovamente costretto a fermarsi a causa di una ricaduta. Ieri, però, è tornato a Castel Volturno dove ha svolto allenamento a parte: tra campo e lavoro in palestra.

I medici dello staff del Napoli lo stanno seguendo passo passo nel percorso di riabilitazione e monitorano i suoi miglioramenti giorno dopo giorno. Quello di oggi, appunto, potrebbe essere giusto per capire se Mertens sarà della partita giovedì oppure meno. Gattuso spera di poterlo avere a disposizione almeno per la panchina, così da schierarlo eventualmente a gara in corso.