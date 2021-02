Grossi problemi sul fronte offensivo per il Napoli, Petagna e Lozano rientreranno solo tra il 28 febbraio e il 6 marzo

L’ecatombe degli infortuni sembra senza fine per il Napoli.

Gli azzurri iniziano a recuperare alcuni pezzi importantissimi,ma i giocatori che resteranno a lungo ai box sono ancora troppi e anche di vitale importanza per la squadra.

L’emergenza riguarda soprattutto il reparto offensivo,in vista della ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada e della sfida contro il Benevento, Gattuso non avrà scelte in attacco. Victor Osimhen e Dries Mertens dovrebbero tornare presto a disposizione del mister ma molto probabilmente non dovrebbero farcela per le prossime due partite cruciali,mentre gli altri due infortunati sono Petagna e Lozano.

L’ex-Spal dovrebbe rientrare solo il 28 febbraio, per il messicano si dovrà attendere invece fino al 6 marzo.