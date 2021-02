Gazzetta – L’ADL furioso, post sconfitta con l’Atalanta ha perso le staffe: a Gattuso ha contestato due cose

Un pomeriggio amaro quello del Napoli, domenica, a Bergamo. Post sconfitta per 4 a 2 con l’Atalanta, l’umore del presidente Aurelio De Laurentiis non era dei migliori. Il patron azzurro assistendo all’ennesima brutta, molle e rinunciataria prestazione della squadra, ha perso le staffe, andando letteralmente su tutte le furie. ADL ha imprecato contro tutto e tutti, soprattutto contro Gattuso. A quest’ultimo ha contestato alcune scelte e specialmente l’atteggiamento tattico. In seguito, per evitare qualunque tipo di tensioni, ha imposto il silenzio stampa. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.