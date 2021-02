Nel corso di ”radio goal” è intervenuto il direttore dell’emittente radiofonica Valter De Maggio: ”Arrivano altre buone notizie per il Napoli,sono prossimi al rientro in gruppo Diego Demme ed Elseid Hysaj. Si vede un fascio di luce nel tunnel che ormai da troppo tempo gli azzurri stanno attraversando,soprattutto in vista dei tantissimi incontri da disputare nelle prossime settimane. Anche Merten,rientrato dopo le terapie in Belgio, sarà a disposizione di Gattuso in breve tempo.