Covid-19, non c’è pace per il Torino: dopo i 3 positivi possibile focolaio

Non c’è pace per il Torino. Dopo i tre casi di positività al Covid-19 riscontrati settimana scorsa (Murru, Linetty e Buongiorno), il virus continua a colpire. Questa mattina, infatti, il club granata ha sospeso l’allenamento perchè potrebbero esserci nuovi casi di positività ed un eventuale focolaio all’interno del gruppo squadra. Si aspettano i risultati dei test nelle prossime ore. Ad annunciarlo è il Torino stesso che ha emanato questo comunicato:

“In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli“.