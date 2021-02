Champions, Chelsea vince 1 a 0 contro Simeone: decide l’eurogol di Giroud

Il Chelsea vince 1-0 in ‘casa’ dell’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League. La partita, giocata in campo neutro all’Arena Nazionale di Bucarest a causa delle restrizioni imposte dal governo spagnolo per chi proviene dall’Inghilterra, è stata decisa da una prodezza di Giroud nella ripresa dopo un primo tempo senza gol ed emozioni. L’attaccante francese ha sbloccato il risultato in rovesciata al 71′ minuto di gioco regalando una vittoria preziosa ai Blues in vista della gara di ritorno, in programma mercoledì 17 marzo. Luis Suarez e Joao Felix non pervenuti, a Simeone servirà l’impresa per ribaltare il risultato. Tuchel, invece, si gode il successo in trasferta ma dovrà fare i conti con le squalifiche di Mount e Jorginho al ritorno.