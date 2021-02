CdS – Napoli, tre giocatori in ripresa: oggi saranno valutate le loro condizioni

Il Napoli, quest’oggi, potrebbe ricevere delle buone notizie. Un 2021 non semplice per la squadra di Gennaro Gattuso che, oltre ai risultati non idilliaci, ha dovuto fare i conti con una grande mole di infortuni. Ed è proprio dall’infermeria che Rino e il Napoli potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Oggi, oltre a valutare le condizioni di Dries Mertens, appena rientrato dalla riabilitazione in Belgio, saranno valutate anche le condizioni di Demme, Hysaj e Ospina, tutti annunciati in ripresa. Dunque la squadra potrebbe riavere presto un parte del suo zoccolo duro. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.