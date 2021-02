CdS – Napoli in emergenza! Gattuso ha gli uomini contati in attacco: l’ipotesi per il centravanti

Gattuso e il Napoli sono nei guai! Per il secondo e decisivo atto di Europa League contro il Granada, giovedì, l’allenatore azzurro non avrà una punta a disposizione. Osimhen, Petagna infortunati e Mertens appena rientrato dalla riabilitazione dal Belgio. L’unica alternativa? Il falso nueve. Anche qui, però, Gattuso non avrà a disposizione il suo falso nueve prediletto, Hirving Lozano. Chi giocherà allora al centro dell’attacco? Ipotesi Lorenzo Insigne. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“L’alternativa? Senza Osimhen, Petagna e Lozano, nient’altro che un falso nueve. Un finto centravanti tipo Insigne, magari: soluzione di assoluta emergenza, autentica mossa della disperazione. Lorenzo, tra l’altro, è rientrato da Bergamo sottotono sia per la sconfitta sia per la panchina: domenica aveva lamentato un po’ di mal di schiena salvo poi palesare miglioramenti fino a essere dichiarato disponibile e schierabile, ma Gattuso ha comunque deciso di escluderlo dalla formazione titolare. Cose che capitano, per carità, ma anche cose da archiviare al volo per il bene collettivo: giovedì c’è il Granada, c’è da provare un’ impresa internazionale con l’handicap del 2-0 e della figuraccia rimediate in Andalusia, e poi domenica arriva il Benevento”.