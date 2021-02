Tuttosport – Oggi si voterà il presidente della FIGC, Gravina in vantaggio

Oggi è un giorno molto importante per le sorti Federazione Italia Giuoco Calcio, ovvero FIGC.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, ci saranno le votazioni per rinnovare la carica di presidente ed al momento il favorito per la vittoria finale sembra essere Gabriele Gravina, presidente uscente. Saranno le delegazioni di Lega A, Lega B, Lega Pro, Assocalciatori, Assoallenatori e Lega Nazionale Dilettanti ad esprimere il proprio giudizio in assemblea. Anche gli arbitri potranno votare ed a loro spetta il 2% dei voti in toto.

Gravina è in vantaggio con il 60% dei voti di tutte della maggior parte degli organi presenti, gli servirà pertanto la metà più uno dei voti a disposizioni per trionfare. L’altro contendente è Cosimo Sibilia, che è stato proprio vice di Gravina nel precedente mandato. Per lui vi è attualmente solo il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti e pari al 25% circa.

Oggi si saprà, dunque, il futuro della FIGC.