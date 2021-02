SOS FANTA – Mertens è tornato a Napoli: ecco quando potrebbe giocare!

Un flash news della piattaforma SOS Fanta ha fornito importanti novità su Dries Mertens.

Come riportato dal sito degli amanti del fantacalcio, infatti, il belga sarebbe arrivato a Napoli dal Belgio nelle scorse ore. Adesso il calciatore si metterà subito al lavoro per continuare la fase di riabilitazione e garantire una condizione fisica accettabile per essere schierato in campo già dalle prossime partite. Un uomo in più, dunque, per Gattuso.

Sarà complicatissimo vederlo in campo già giovedì alle 18:55 contro il Granada al Maradona, nella migliore delle ipotesi potrebbe subentrare a pochi minuti dalla fine del match. Al momento, invece, è probabile che lo si possa vedere co più sicurezza nel derby campano contro il Benevento di domenica 28 febbraio. I prossimi giorni saranno indicativi per testare la sua forma fisica, per ora abbastanza approssimativa.

Il belga torna a Napoli dal 30 Gennaio scorso, quando era partito alla volta di Anversa. Mertens è tornato, in poche parole.