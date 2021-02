Sky, Marani: “Silenzio stampa da monarchia. Osimhen? Sta facendo male”

Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha parlato della situazione attuale del Napoli, soffermandosi sulla questione silenzio stampa. Le sue parole:

“Non so quante colpe abbia Gattuso in questa situazione. Penso che abbia delle responsabilità, ma anche i calciatori le hanno. Uno su tutti Osimhen: è vero che è stato fuori per tanto tempo, ma è rientrato da un mese e le prestazioni non ci sono. Non dico debba fare gol, ma non fa neanche buone prestazioni. Silenzio stampa? Non ha senso, caro presidente De Laurentiis, il silenzio stampa non è a danno dei giornalisti, ma a danno dell’opinione pubblica e dei tifosi, che magari avevano piacere a ricevere una spiegazione dopo ieri. Il silenzio stampa è uno strumento d’altro tempo, i club moderni parlano anche quando perdono. Una cosa che non è neanche da Prima Repubblica, ma da monarchia”.