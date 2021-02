Scozzafava: “Mazzarri mi ripete sempre questo. Su Osimhen…”

Monica Scozzafava, giornalista, in un’intervista rilasciata a Radio Crc, ha parlato della situazione del Napoli: “Credevo che Gattuso fosse il meno colpevole della situazione, però, dopo la sconfitta di Bergamo, ho visto che il tecnico ha difficoltà nel risollevare la squadra. Certamente le assenze pesano, tra cui quella di Mertens. Però, nelle ultime settimane era lecito attendersi qualcosa di più. Il discorso vale anche per i calciatori. A parole tutti si mostrano al fianco dell’allenatore, ma i fatti danno un’altra immagine“.

“Avrei visto bene Mazzarri a campionato in corso. Ci siamo sentiti e Mazzarri mi ha sempre detto che il Napoli è una squadra forte e che può ambire a tanto. Per il momento non è cambiato nulla in panchina. Per la prossima stagione, invece, spero che la società punti su un allenatore esperto. Non è il caso di puntare ancora una volta su una scommessa. Nonostante Osimhen non si stia esprimendo al meglio, bisogna sottolineare che la squadra non lo mette nelle giuste condizioni di rendere meglio di come sta accadendo ora”.