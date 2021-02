Il clima in casa Napoli non è di certo dei migliori e stando alle parole del quotidiano La Repubblica, Aurelio De Laurentiis nel post partita di Atalanta-Napoli era furioso con tutti.

Oltre al silenzio stampa, il patron aveva pensato anche di optare per il ritiro punitivo, idea poi, per ora, non andata in porto.

Fonte: Repubblica