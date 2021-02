L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ apre co lo strapotere dell’Inter che domina il derby e batte il Milan per 3-0. Uno strapotere che porta i neroazzurri in testa alla classifica e senza le coppe di mezzo il cammino verso lo scudetto si fa sempre più concreto. Nel taglio basso spazio al Napoli con Osimhen che sviene e perde contro un Atalanta Real che avanza forza 4, come il piazzamento che sognano in campionato.