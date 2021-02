PRIMA PAGINA – CdS: “Gasp che batte Gattuso. Napoli imbavagliato”

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport apre con la “Fuga per lo scudetto” dell’Inter, che vittoriosa nel derby con i gol di Lautaro e Lukaku allungano sul Milan e conquistano il primo posto in classifica. Nel taglio basso occhi puntati sul pareggio del Benevento che in dieci uomini ferma la Roma e ovviamente sulla crisi del Napoli con Gasp che batte Gattuso, Napoli imbavagliato. Intanto sulla panchina del Cagliari arriva il sostituto di Di Francesco: Semplici sarà il nuovo allenatore del Cagliari.