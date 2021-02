Aurelio De Laurentiis, infuriato nel post partita di Atalanta-Napoli, ha immediatamente ordinato il silenzio stampa.

Non sono previste notizie clamorose in queste ore legate al futuro di Gattuso: per ora il tecnico calabrese ha la fiducia del club e resta al suo posto.

Gattuso, dunque, ha la fiducia del presidente e della società ma non dell’ambiente, che a più riprese ha invocato il cambio di allenatore.

Fonte: Gazzetta dello Sport