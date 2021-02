Fedele: “Squadra indecorosa, non c’è luce infondo al tunnel”

Enrico Fedele, nel suo consueto editoriale per il giornale Il Roma ha fatto un’attenta disamina sulla partita del Napoli di ieri contro l’Atalanta e sul momento difficile che stanno attraversando gli azzurri.

L’ex procuratore descrive il primo tempo come vergognoso, con i giocatori non in grado di reagire e di opporre resistenza ad un’Atalanta nettamente superiore. Secondo Fedele, il risultato è anche bugiardo in quanto i bergamaschi avrebbero potuto segnare 6 o 7 goal sommergendo il Napoli senza alcun tipo di fatica, questa squadra senza anima in questo momento non può ribaltare un 2-0 in Europa League e se l’atteggiamento fosse lo stesso, il Granada potrebbe venire al Maradona a prenderci in giro, purtroppo non si vede la luce infondo al tunnel.