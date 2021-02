CorrSport – La difesa continua a ballare, ultime gare in trasferta da incubo

Il Napoli visto in trasferta nelle ultime gare è stato disastroso, apparso come una squadra senza identità.

Ne parla l’edizione de Il Corriere dello Sport, che analizza le ultime partite lontano dal Maradona: sono numeri pessimi, solo con l’Atalanta sono ben sette i goal subiti nelle ultime tre partite tra Coppa Italia e campionato. Due goal subiti a Genova, altri due a Granada, altri due dalla Juventus, addirittura altri tre goal a Verona. Apparentemente dei dati che non giovano ad una squadra che vuole lottare per entrare almeno tra le prime quattro in campionato.

Marcature spesso azzardate ed un sistema generale poco organizzato per gli azzurri: emblematico il goal di Zapata dell’1-0 marcato dal piccoletto Mario Rui. Troppo fragile il secondo tempo degli uomini di Gattuso per trovare una motivazione valida. Il fortino visto in casa, dove il Napoli ha chiuso più volte con la porta inviolata, sembra un lontano ricordo in trasferta.

Adesso la testa del Napoli è al Granada per rimediare a tutto questo e passare il turno.