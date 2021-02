Dopo l’infortunio alla testa procurato nella sfida contro l’Atalanta, Victor Osimhen non sarà convocato per Napoli-Granada. Il nigeriano è stato dimesso quest’oggi dall’Ospedale di Bergamo, ma non ricorda nulla della botta. Come riportato da calciomercato.com, l’attaccante non sarà però convocato per il ritorno d’Europa League contro il Granada.