Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 per parlare della situazione legata al numero 9 del Napoli Victor Osimhen.

“Osimhen? Probabilmente è stato accelerato il suo rientro in campo per mancanza di uomini. Non ha una corsa equilibrata e gioca con una fasciatura. E’ al suo primo anno, serve tempo. La lezione Lozano dovrebbe esserci servita. Osimhen è stato osservato a lungo, si è pensato di puntare sul suo talento. Comunque la squadra non lo aiuta”.