CdS – Le pagelle: difesa horror, qualità solo da Zielinski

Il Corriere dello Sport ha pubblicato, sulla sua edizione odierna, le pagelle degli azzurri riguardanti Atalanta Napoli finita 4-2 per i bergamaschi.

I due migliori, nonchè unici sufficienti per il Napoli sono stati Politano e Zileinski, gli unici ad aver dato un pò di qualità ai tentativi di manovra azzurri, hanno confezionato il gioiello per il momentaneo 1-1.

La difesa bocciata in pieno con 4,5 per Di Lorenzo e Mario Rui, che hanno subito la fisicità e la corsa dei due esterni atalantini che l’hanno fatta da padrone per 90 minuti; 5 per Maksimovic e 5,5 per Rrahmani che nel primo tempo hanno tenuto botta ma poi sono calati alla distanza e non sono riusciti ad arginare le furie Zapata e Muriel. Insufficienza grave anche per Bakayoko valutato 4,5; il francese è lento ed impacciato, conclude la sua pessima partita regalando a Muriel il pallone per il 3-1. Stesso voto anche per Gattuso; 4,5 che sa di confusione, che si vede nel doppio cambio dei due difensori su palla inattiva a sfavore, cosa che si cerca di evitare sempre.