Caruso: “Il Napoli fa sempre gli stessi errori. Serve attaccamento alla maglia!”

Ciro Caruso, ex calciatore, è intervenuto durante la diretta di ‘Radio Goal‘, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Le sue parole:

“II Napoli fa sempre nello stesso errore. Prima di giocare, devo conoscere i miei avversari: vado a vedere che movimenti fa Zapata, che fa male di testa per la forza fisica, e io da difensore vado a cercarlo per evitare che possa fare male. Sul primo gol, Mario Rui su Zapata è un’anomalia. Ci sono sempre gli stessi errori, non c’è lettura dei passaggi. La maglia del Napoli deve pesare su chi la porta, serve attaccamento!”.