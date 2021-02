AS, Calemme a Radio CrC: “Anche il Granada è in difficoltà, il Napoli può ribaltarla”

Mirko Calemme, giornalista del quotidiano spagnolo As, è intervenuto a Radio CrC per parlare della sfida di ritorno tra Napoli e Granada.

“Anche il Granada è in difficoltà. Il Napoli ha tutte le carte in regola per ribaltarla ma non so se abbia la voglia di continuare la sua avventura in Europa. Silenzio stampa? Controproducente, amplifica il momento di difficoltà. Nel 2021 è inaccettabile perché le grandi d’Europa non lo fanno. Quando si trovano nella stessa condizione del Napoli spediscono i loro tesserati a tappeto così da veicolare il loro messaggio”.