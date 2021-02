Sky – Decisione forte da parte del Napoli, arriva il silenzio stampa

Napoli in silenzio stampa. Questa la notizia dell’ultim’ora riportata in diretta a Sky Sport da Massimo Ugolini. Una decisione forte da parte della società che da questa sera sino a nuovo ordine sarà quindi in silenzio stampa e allontanerà i microfoni per qualche giorno per provare a ritrovare serenità e calma per analizzare la situazione attuale. Decisione forte ma inevitabile, arrivata dopo le 8 sconfitte degli azzurri in campionato. Ora bisogna riorganizzare le idee e concentrarsi per superare questo brutto momento.