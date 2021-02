Retroscena – Il Napoli è stato molto vicino al cambio di allenatore, poi il passo indietro

Radio Kiss Kiss Napoli, racconta un retroscena importante che riguarda la panchina del Napoli e soprattutto il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Patron azzurro non digerì facilmente la sconfitta a Verona, sia per il risultato netto che per la prestazione non convincente da parte dei suoi uomini ma soprattutto perchè avvenuta in campionato, il vero obiettivo del Napoli in questa stagione. De Laurentiis infatti, vuole a tutti i costi arrivare tra le prime 4 posizioni che garantirebbero l’accesso ai gironi della prossima Champions League, sia per una questione di principio che per quella economica.

Con la sconfitta di Verona l’obiettivo rischiava di allontanarsi seriamente e il Presidente voleva dare una scossa tramite l’esonero di Gattuso; si è fatto però un passo indietro per due principali motivi: la mancanza di alternative all’altezza ed il fatto che un nuovo allenatore avrebbe richiesto tempo per incidere, cosa che il Napoli non ha se vuole rincorrere il treno Champions