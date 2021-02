Il Napoli ha fallito la prova con l’Atalanta, importante nell’ottica Champions League. La squadra di Gattuso è stata battuta per 4-2 dagli uomini di Gasperini scatenando cosi l’ira dei tifosi. Infatti i tifosi azzurri, dopo l’ottava sconfitta stagionale, chiedono a gran voce l’esonero di Gattuso, facendo spopolare su Twitter l’hashtag Gattuso out. Ora #gattusoout si trova tra le tendenze in Italia.