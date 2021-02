CorrSera – Il Napoli in enorme difficoltà, a Bergamo serve una grande prova per il riscatto

Napoli ed Atalanta si incontrano di nuovo, per la quarta volta in questa stagione dopo le due di Coppa Italia che hanno visto la squadra bergamasca prevalere nettamente e dopo la partita dell’andata dove un Napoli pieno di certezze spazzò via l’Atalanta con 4 gol in 20 minuti.

Un girone dopo sembra tutto ribaltato ed il Napoli viene dal momento più buio della stagione e l’edizione odierna del Corriere della Sera analizza il momento degli azzurri.

La testata giornalistica sottolinea come servirà l’ennesima prova d’orgoglio degli azzurri reduci da 7 sconfitte tra Gennaio e Febbraio, in difficoltà fisica, tecnica e di uomini devono restare aggrappati al treno Champions con le unghie e con i denti per non trasformare una stagione che poteva dire ancora molto in un fallimento.