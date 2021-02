Demme spinge per tornare in campo. L’ex Lipsia è ormai fuori dai giochi da qualche settimana e Gattuso ha dovuto rinunciare al suo metronomo d’eccellenza, il che ha evidenziato evidentemente le carenza in mediana. Diego Demme però è prossimo al recupero e a riportarlo è il Corriere dello Sport. Il quotidiano sottolinea come il 4 azzurro ha voluto accelerare i tempi per tornare a disposizione subito per Gattuso e a sorpresa potrebbe farcela contro il Granada.