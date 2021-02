CdS – Atalanta Napoli le probabili formazioni, Koulibaly in dubbio

Il Corriere dello Sport da le ultime sulle formazioni di Atalanta Napoli e sottolinea come Kalidou Koulibaly, appena guarito dal Covid potrebbe andare in panchina, lasciando spazio ancora alla coppia Rrahmani Maksimovic, mentre va verso il recupero dal primo minuto Politano che dovrebbe formare il tridente con Osimhen ed Insigne.

Per l’Atalanta Mahele non dovrebbe essere della partita con Sutalo al suo posto, in avanti confermata la coppia Zapata Ilicic.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Sutalo, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne