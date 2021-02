CdM – Il punto sugli infortuni da Demme a Ospina

Il Napoli inizia ad intravedere la luce infondo al tunnel, la lista degli infortunati inizia lentamente ad accorciarsi e con cautela Gattuso valuterà le condizioni dei propri calciatori. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno‘ pare siano vicini i recuperi di alcuni dei titolari. Demme non è riuscito a recuperare per Bergamo, difficile però è un suo recupero totale per l’importante sfida contro il Granada di giovedì, molto probabilmente un posto in panchina gli sarà riservato per il Benevento. Lentamente procedono anche i recuperi di Hysaj e Ospina che proprio contro i sanniti potrebbero tornare a respirare l’aria del Maradona. Allo stesso modo anche Petagna continua a lavorare per tornare a pieno in campo, difficile ritrovarlo per il match di Europa League.