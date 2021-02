Caressa: “Osimhen ha fatto preoccupare tutti perchè ha perso i sensi due volte. Champions? C’è una bella mischia nelle posizioni alte”

Fabio Caressa, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione ‘Sky Calcio Club’: “Victor Osimhen ha perso i sensi alla fine della partita tra Napoli e Atalanta. Tutti erano preoccupati all’inizio perchè il nigeriano aveva perso i sensi due volte dopo un contrasto con Romero. Ora è sotto osservazione clinica in ospedale. Momento del Napoli? Ora ha perso, la prossima gli toccherà un Benevento che invece è riuscito a strappare un pareggio alla Roma. Bisogna fare i complimenti alla squadra di Inzaghi che ha un buon distacco dalle ultime e sta facendo una buona stagione. I punti di distacco tra Roma e Napoli invece aumentano. In alta classifica c’è una bella mischia e non è una cosa da poco. Tre su cinque infatti andranno in Champions”.