Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato anche del futuro di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole: “Ad oggi Gattuso non rischia l’esonero, la società è occupata in altre questioni, come ad esempio i giocatori in scadenza. Dopo la partita la sua posizione non è cambiata, alla fine non è colpa sua se dopo la cessione di Llorente non è stato preso un terzino sinistro”.