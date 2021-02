Venerato: “Escluderei la difesa a 3, Gattuso è obbligato sulla scelta del modulo”

Ciro Venerato, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando sull’assetto tattico in vista di Atalanta-Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Difficilmente ci saranno rivoluzioni tattiche contro l’Atalanta. Credo che si andrà avanti col 4-3-3 o 4-2-4-1 che sarà 4-1-4-1 in fase di non possesso. Ad oggi è difficile che Gattuso adotti la difesa a tre perchè sono solo tre i difensori a disposizione di Gattuso. Non ho certezze a riguardo ma, ripeto, si andrà avanti con la difesa”.