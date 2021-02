Serie A – Badelj pareggia all’ultimo minuto: Genoa-Verona 2-2

Termina il match di Serie A tra Genoa e Verona: le due squadre si spartiscono i punti in palio dopo una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Il punteggio finale è di 2-2.

Veronesi in vantaggio al 17′ grazie al gol di Ilic su assist di Barak. Per il Genoa pareggia ad inizio del secondo tempo Shomurodov. La squadra di Juric attacca e trova il nuovo vantaggio al 61′ con Faraoni, che spinge in rete una palla smanacciata da Perin dopo un cross. I rossoblù, che hanno giocato in 10 l’ultimo quarto d’ora dopo l’uscita di Pellegrini per infortunio, pareggiano all’ultimo minuto con un gran tiro da fuori di Badelj.