Roma – Ieri giornata di riposo per gli azzurri: oggi già rifinitura per la partita di domani

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio alla partita di domani tra Atalanta e Napoli: “Ha dato un giorno di riposo ai suoi giocatori Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League in casa del Granada, il Napoli ha tirato un po’ il fiato. Però, le difficoltà di questa stagione “compressa” si spiegano nel fatto che oggi, giornata di ripresa degli allenamenti, sarà già vigilia di partita. Domani, ovviamente, il Napoli sarà in campo a Bergamo. E quindi la squadra si rivedrà questa mattina (nella Fabiàn e Bakayoko in allenamento) per la rifinitura in vista della sfida di domenica pomeriggio in casa dell’Atalanta”.