Napoli, buone notizie dall’infermeria: fissata la data del rientro di Mertens

Potrebbe presto cominciare a svuotarsi l’infermeria del Napoli, a partire da Dries Mertens. Il belga era tornato in patria circa dieci giorni fa a causa di una ricaduta sul suo infortunio alla caviglia, ma il suo rientro è vicinissimo.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che ‘Ciro‘ rientrerà a Napoli tra lunedì e martedì, e partirà da subito col lavoro in gruppo per farsi trovare pronto e convocabile per la sfida di ritorno col Granada, sfida in cui il Napoli avrà bisogno dei suoi goal per rimontare il 2-0 dell’andata. Dunque finalmente una notizia buona per Gattuso e la sua squadra che nelle ultime partite ha dovuto fronteggiare una grave emergenza infortuni.