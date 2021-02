Lazio, Inzaghi conquista la centesima vittoria in A e si inserisce in una speciale classifica: c’è anche Sarri

La Lazio vince contro la Sampdoria e Simone Inzaghi conquista la centesima vittoria in A nella sua carriera da allenatore in 182 partite. TMW ha stilato una classifica, in cui sono presenti i tre allenatori che, nell’era dei tre punti, hanno impiegato meno partite per arrivare alla tripla cifra di vittorie. Il podio è composta da Antonio Conte (il centesimo successo è arrivato alla 145a panchina), Maurizio Sarri (alla 169a panchina) e Fabio Capello (alla 180a). Oltre al toscano, c’è anche un altro ex Napoli nella top-5: si tratta di Ancelotti (185 partite).